Жителю Тюмени вынесли приговор за управление электросамокатом в пьяном виде

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор владельцу электросамоката, который управлял им в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что в декабре 2021 года 27-летнего тюменца на электросамокате остановили сотрудники правоохранительных органов. Его состояние опьянения было зафиксировано на месте и подтверждено медосвидетельствованием, пишет Megatyumen.ru

В ходе слушаний суд признал электросамокат механическим транспортным средством, приравнивающимся к мопедам (категория «М»). Жителю Тюмени предъявили обвинение по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Суд назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. В течение двух с половиной лет он не имеет права управлять транспортными средствами.

Как уточняет ИА «Ура.ру», отягчающим обстоятельством также послужило то, что годом ранее тюменец уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования. Тогда его приговорили к штрафу и лишению прав на один год и семь месяцев.

14 июня в Тюмени девятилетний мальчик и восьмилетняя девочка на электросамокате врезались в иномарку. Кто-то оставил средство индивидуальной мобильности во дворе, не выключив приложение. Детей с травмами госпитализировали.