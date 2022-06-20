Обработка территорий от борщевика продлится до середины октября в Пскове
В Пскове подрядная организация продолжает обработку территорий против борщевика. От горожан поступило свыше 30 заявок на распыление препарата от опасного сорняка.
В механической и химической обработке участвуют восемь специалистов. Чаще всего они проводят скос растений с использованием ручных инструментов. Уничтоженные растения вывозят с территорий и утилизируют, пишет Псковское агентство информации.
Химическую обработку борщевика запрещено проводить на детских и спортивных площадках, а также в водоохранных зонах. Препарат листового действия распыляют непосредственно на растения, пока они не достигли высоты 30 см.
Заявки от горожан формирует управление городского хозяйства Пскова. В первую очередь обработка проводится на общественных территориях, в парках и скверах.
Обработка территорий будет проводиться до 15 октября. Псковичам напомнили, что на частных территориях борьбу с борщевиком должен обеспечивать собственник земли.