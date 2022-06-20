Врач-педиатр назвала семь тревожных симптомов у грудничка

Врач-педиатр «СМ-Клиника» Валерия Фаткулина рассказала о семи тревожных симптомах у грудных детей, которые должны насторожить родителей.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 20 июня, специалист рассказала, что выпяченный пупок обычно заметен всегда, но иногда его видно при плаче или кашле — в ситуациях, при которых ребенок напрягается. В этом случае врач посоветовала показать ребенка врачу и, возможно, записаться на осмотр у детского хирурга. Медик уточнила, что выпяченный пупок, в частности, может оказаться признаком пупочной грыжи или слабого пупочного кольца.

Также стоит обратить внимание на бледность кожи с желтушным оттенком. По словам Фаткулиной, если желтушность долго не проходит, необходимо показать ребенка специалисту, который назначит мониторинг уровня билирубина и белковых фракций, а затем, исходя из этого, даст свои рекомендации. Врач уточнила, что физиологическая желтуха не должна быть затяжной, желтушность кожных покровов должна уменьшиться к двум-трем неделям жизни новорожденного, поскольку он получает материнское молоко и активный полураспад желчного пигмента билирубина прекращается.

Если ребенок часто высовывает язык, это может быть симптомом патологии эндокринной системы, в частности врожденного гипотиреоза — снижения функции щитовидной железы с уменьшением количества гормонов, которые она вырабатывает. Педиатр отметила, что груднички также могут вздрагивать и пугаться, высовывая язык.

Фаткулина отметила, что в роддоме проводят скрининговое исследование ребенка, в том числе берется анализ на врожденный гипотериоз, и если результат отрицательный, стоит продолжить обслуживания, поскольку высовывание языка в этом возрасте не является нормой.

Также родителям стоит обратить внимание на характер мочеиспускания ребенка. Если он мочится редко, но много, не мочится совсем в течение дня или мочится только один-два раза в день, это может говорить о возможной патологии мочевыводящей системы. При обнаружении патологии в ходе исследования мочевыделительной системы со стороны почек и мочевого пузыря ребенка будет наблюдать в динамике и нефролог.

Частый плач грудничка без причины, сопровождающийся дрожанием подбородка и посинением ногтей и губ, может говорить о гипертонусе.

Фаткулина уточнила, что 90% новорожденных имеют недоразвитие нервной системы и минимальные неврологические отклонения, которые при адекватном ведении педиатром ребенка в большинстве случаев нивелируются к году. Между тем родителям следует внимательно следить за подергиванием подбородка, если оно есть — обязательно обратиться к врачу для диагностики.

По словам эксперта, в эту же группу патологий стоит отнести ситуацию, связанную с проверкой рефлекса опоры. В норме ребенок должен стоять на полусогнутых ножках, опираясь на полную стопу, поэтому если он встает на цыпочки и перекрещивает ноги, стоит обязательно обратиться к неврологу.

Насторожить должны также бледность и синюшность носогубного треугольника, которые могут говорить о наличии у младенца кардиологической патологии, например порока сердца. В этом случае врач призвала сделать ЭКГ и проконсультироваться с кардиологом.

«Если ребенок синеет при кормлении, когда ему поступает недостаточно воздуха, — это повод срочно показать ребенка врачу», — подчеркнула Фаткулина.

Проблемным симптомом является также частое и обильное срыгивание. Это может указывать на пилороспазм — спастическое сокращение части желудка, характерное для грудных детей. В этом случае ребенка должны регулярно показывать педиатру, никаких серьезных вмешательств не требуется. Врач уточнила, что ребенок может срыгивать 5–8 раз в день, но объем не должен превышать 1/5 принятой порции. Также не должно быть срыгивания фонтаном.

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