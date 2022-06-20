Посетителей нацпарка в Оренбуржье предупредили об опасных снарядах

Жителей Оренбургской области, которые планируют попасть на территорию нацпарка «Бузулукский бор», предупредили о неразорвавшихся снарядах. В администрации парка напомнили о запрете прохода через воинскую часть.

Как уточняет 56orb.ru, речь идет о воинской части №96558, где 10 лет назад проходила массовая эвакуация. В 2012 году военный городок покинули 700 человек из-за крупного пожара, который привел к взрывам снарядов и боеприпасов, хранившихся на складе.

Тем не менее, посетители Бузулукского бора не оставляют попыток проникнуть на его территорию через опасный объект. В администрации парка напомнили, что в радиусе 5 км вокруг части находиться небезопасно, а при прогулках по парку необходимо обходить объект стороной.