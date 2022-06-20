Путин поручил проработать льготы на перелеты на лечение для детей-инвалидов
Президент России Владимир Путин поручил 20 июня правительству РФ представить предложения по льготам на перелеты детям-инвалидам, направляющимся на лечение.
Об этом говорится в списке поручений, утвержденном по итогам состоявшихся 1 июня встреч по вопросам социальной поддержки детей.
«…Представить предложения о предоставлении льгот по оплате проезда воздушным транспортом к месту лечения и обратно детям-инвалидам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг», — сказано в поручении.
Льготы должны затрагивать детей-инвалидов, у которых имеются противопоказания к перевозкам железнодорожным транспортом или в случае пересадок в пути следования на лечение.
Сроком выполнения поручения указано 1 ноября 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин.
6 апреля кабинет министров утвердил новые правила для установления и подтверждения инвалидности в России. Они заменили действующий до 1 июля упрощенный порядок, введенный из-за распространения COVID-19.