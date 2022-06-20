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Путин поручил проработать льготы на перелеты на лечение для детей-инвалидов

Путин поручил представить предложения по льготам на перелеты на лечение для детей-инвалидов
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Президент России Владимир Путин поручил 20 июня правительству РФ представить предложения по льготам на перелеты детям-инвалидам, направляющимся на лечение.

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Об этом говорится в списке поручений, утвержденном по итогам состоявшихся 1 июня встреч по вопросам социальной поддержки детей.

«…Представить предложения о предоставлении льгот по оплате проезда воздушным транспортом к месту лечения и обратно детям-инвалидам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг», — сказано в поручении.

Льготы должны затрагивать детей-инвалидов, у которых имеются противопоказания к перевозкам железнодорожным транспортом или в случае пересадок в пути следования на лечение.

Сроком выполнения поручения указано 1 ноября 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин.

6 апреля кабинет министров утвердил новые правила для установления и подтверждения инвалидности в России. Они заменили действующий до 1 июля упрощенный порядок, введенный из-за распространения COVID-19.

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