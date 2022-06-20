Мэр Хабаровска предложил вывозить брошенные электросамокаты на штрафстоянку

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук выступил с предложением вывозить разбросанные на улицах электросамокаты на штрафстоянку. Об этом 20 июня сообщает ИА AmurMedia.

«Сейчас эти устройства оставляют на остановках, у перекрестков и в других местах. Если совместно с бизнесом у нас не получится навести порядок, тогда будем принимать решительные меры — отправлять самокаты на штрафстоянку», — цитирует агентство градоначальника.

На 24 июня запланировано подписание соглашения между мэрией и предпринимателями об организации работы сервисов работы самокатов. В документе оговорены различные спорные моменты, в том числе прописаны места парковки средств индивидуальной мобильности.

Проект соглашения уже прошел проверку в прокуратуре и передан руководству кикшеринговых компаний. Кравчук подчеркнул, что в городе необходимо усилить контроль за электросамокатами.

15 июня член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов рассказал «Известиям», что СПЧ при президенте России готовит предложения по ужесточению правил пользования электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности.

Предложения, которые будут направлены в правительство, окончательно обсудят и сформулируют на заседании постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы 27 июня.