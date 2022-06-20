Автокран проехал по ногам женщины на «зебре» в Оренбурге
В Оренбурге автомобильный кран наехал на женщину. Инцидент произошел на Шарлыкском шоссе.
Судя по записям с видеокамер, женщина попала под колеса крана, когда пересекала с велосипедом проезжую часть по пешеходному переходу, пишет «Урал56.Ру».
Очевидцы сразу вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшую доставили в больницу.
РИА «Оренбуржье» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД сообщает, что женщине 48 лет, у нее различные травмы нижних конечностей. За рулем «КамАЗа» был 42-летний водитель.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают обстоятельства случившегося.