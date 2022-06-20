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МВД Финляндии сообщило об открытии границы для туризма с Россией с 30 июня

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Финляндия с 30 июня отменит ограничения на внешних границах страны, связанные с пандемией коронавируса. Границу откроют для туристических целей в том числе и для россиян, сообщило МВД республики.

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Туристы, въезжающие в страну, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках от COVID-19 или проведенных тестах. В пунктах пересечения границы отменят тесты на инфекцию.

«Органы здравоохранения пришли к выводу, что больше нет никаких медицинских оснований для ограничений на внешних границах», — добавили в финском министерстве.

Пассажиры, прибывающие из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, должны по-прежнему иметь при себе обычные проездные документы: паспорт и визу.

В МВД подчеркнули, что ожидают рост въезжающих туристов, в частности, речь идет о восточной (российской) границе. На число туристов также повлияют желание россиян путешествовать и количество действующих виз.

11 июня Германия приостановила действие коронавирусных ограничений на въезд в страну и возобновила прием заявлений о выдаче виз россиянам с любой целью поездки. Туристам при въезде не нужно предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест.

3 июня руководитель направления онлайн-туров Travelbelka Диля Демиденко сообщила, что самый простой и быстрый способ для россиян получить шенгенскую визу — обратиться в визовые центры Италии и Франции. Если у заявителя уже были итальянские или французские визы, есть шанс получить документ на год или дольше.

11 апреля в Еврокомиссии рассказали «Известиям», что страны Евросоюза на национальном уровне могут существенно ограничить выдачу долгосрочных виз россиянам, отметив, что принимать решение по краткосрочным (туристическим) визам нужно «по существу».

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