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В Москве начался фестиваль «Модная столица»

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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В Москве с 20 по 26 июня пройдет фестиваль «Модная столица», в рамках которого запланированы театральные постановки, выставки, воркшопы, кинопоказы и концерты. Он является одним из мероприятий первой Московской недели моды, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, для фестиваля задействованы 34 площадки «Московских сезонов» в разных округах столицы и пять парков.

«Гостей ждут показы и презентации отечественных брендов. На лекциях и паблик-токах участники обсудят развитие российской индустрии моды. Еще один проект — конкурс «Fashion-практикум», в рамках которого студенты профильных учебных заведений будут работать под руководством профессионалов», — рассказала Сергунина.

Заявки на участие в «Fashion-практикуме» подало более 40 человек, 15 из них были отобраны жюри и приняты на стажировку к московским дизайнерам. Участники смогут поработать с настоящими экспертами в сфере моды и создать собственные коллекции. Выпускной показ состоится 25 июня.

На Тверской площади откроется индустриальный кластер, где посетителям расскажут о полном цикле производства одежды (от эскиза до пошива), а на Тверском бульваре можно будет купить винтажные вещи и аксессуары, принять участие в пленэрах, отдохнуть в лаундж-зоне, поиграть в настольные игры и позаниматься гимнастикой.

Также гостей фестивальных площадок ждут творческие занятия, театральные постановки, кукольные спектакли, кинопоказы под открытым небом.

Московскую неделю моды организует Фонд моды при поддержке правительства города. На участие в ней поступило около 900 заявок из 79 городов России. Главная площадка для проведения мероприятия — парк «Зарядье».

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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