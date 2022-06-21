Ростовская область заключила на ПМЭФ 14 соглашений на 38 млрд рублей

Ростовская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 14 соглашений почти на 38 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба губернатора.

В рамках мероприятия правительство Ростовской области и компания «ЮгСтройИнвест-Дон» договорились о реализации первого комплекса жилой застройки в левобережной зоне Ростова-на-Дону. Реализация проекта оценивается более чем в 22 млрд рублей и позволит создать не менее 2 тыс. рабочих мест, в том числе более 800 по завершении строительства. Помимо 13 многоквартирных домов на левом берегу Дона инвестор построит спортивно-развлекательные комплексы, детсады, школы и поликлиники.

Также глава региона Василий Голубев и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подписали дополнение к «Программе развития газоснабжения и газификации Ростовской области на период 2021–2025 годов», в которую вошли новые объекты газоснабжения. Объем инвестиций в газовую инфраструктуру донского региона до конца 2025 года составит 6,2 млрд рублей.

«Программу пополнили еще 65 межпоселковых газопроводов. Их строительство позволит дополнительно газифицировать 130 населенных пунктов в Ростовской области, то есть в полтора раза больше, чем изначально планировалось», — подчеркнул губернатор.

На форуме правительство Ростовской области и авиакомпания «Азимут» договорились о взаимодействии при строительстве в аэропорту «Платов» авиационного ангарного комплекса для технического обслуживания воздушных судов. В проект планируется инвестировать 800 млн рублей.

По словам председателя совета директоров «Азимута» Павла Удода, ангарный комплекс вмещает два воздушных судна. «Его уникальность в том, что это первый ангарный комплекс на юге страны», — отметил он.

Строительство объекта завершится в следующем году, сейчас готовится проектная документация и ведется выбор подрядчика.

Еще одно соглашение правительство Ростовской области и «Азимут» заключили с Московским государственным техническим университетом гражданской авиации. Стороны договорились об организации учебно-производственной практики для студентов вуза, обучающихся по направлению «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и авиационных двигателей». Практика будет проходить на производственной базе авиакомпании.

На ПМЭФ также была достигнута договоренность о строительстве в поселке Кадамовском Октябрьского района второй очереди завода по производству ячеистого бетона автоклавного твердения. За четыре года инвестор планирует вложить в объект около 3 млрд рублей. Ожидается, что на новом производстве будет создано больше 100 рабочих мест.

«На ПМЭФ-2022 Ростовская область заключила соглашений почти на 38 млрд рублей. Наши партнеры в очередной раз подтвердили, что они готовы заходить в Ростовскую область, они видят в этом интерес. В этой ситуации они видят новые возможности. Правительство области будет обеспечивать им поддержку, создавать условия для успешной реализации проектов», — заявил Василий Голубев.