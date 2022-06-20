Эксперт рассказал о возможном ответе Москвы Вильнюсу на блокаду Калининграда

Российский журналист-международник и политолог Федор Лукьянов прокомментировал в понедельник, 20 июня, ситуацию с запретом Литвы на грузовой транзит Калининграда с остальной Российской Федерацией.

По мнению эксперта, с экономической точки зрения «отключить» Вильнюс от российской газа и электричества не получится, поскольку литовская сторона уже не получает данные виды энергии по собственной инициативе.

«Блокада литовских портов, наверное возможна, но это вывод на довольно высокий уровень эскалации», — цитирует его телеканал «Звезда».

Ранее в этот день член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известиям», что решение Литвы по транзиту товаров в Калининградскую область является примером выраженной русофобской позиции Вильнюса.

По словам губернатора области Антона Алиханова, запрет Литвы на транзит товаров неприятен, но ситуация решаемая. Он добавил, что порты Прибалтики не смогут нормально работать без транзита товаров из России.

Ранее в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что запрет Литвы на транзит товаров в Калининградскую область является «нарушением всего и вся». Также он добавил, что Россия в течение нескольких дней проанализирует ситуацию, прежде чем примет решение об ответных мерах.

20 июня временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене вызвали в МИД РФ, где ей был заявлен протест. Помимо этого, в российском внешнеполитическом ведомстве потребовали незамедлительной отмены рестрикций, передает RT.

В МИД РФ подчеркнули, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня, он был введен в рамках пятого пакета антироссийских санкцийстран Запада. Согласно предварительным оценкам, под запрет попадут около 40–50% всех грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России.