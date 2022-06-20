Дворы и улицы подтопило во время ливней в Ижевске

В Ижевске несколько улиц и дворов оказались затоплены во время ливней, которые обрушились на столицу Удмуртии в понедельник, 20 июня. О случившемся горожане сообщили в соцсетях, опубликовав фото и видео потоков воды.

Так, очевидцы сообщили о «большой воде» на улицах Союзной, Труда, Молодежной, Пушкинской, Холмогорова, Горького. Ливневые потоки воды залили и несколько дворов многоквартирных домов.

Udm-info.ru уточняет, что в этом летнем сезоне самый разрушительный ливень был зафиксирован в Ижевске 6 июня. Были затоплены многие улицы, а на пересечении улиц Ленина и Коммунаров провалился асфальт, в яму попал легковой автомобиль. За два часа в городе выпало более месячной нормы осадков.

А 16 июня ливень разрушил покрытие на дороге и тротуаре на Восточной улице. В северных районах Удмуртии в тот день выпал град.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев признал, что во время сильных дождей городские улицы подтапливает из-за устаревшей ливневой канализации, а на реконструкцию ливневки необходимо 11 млрд рублей.

А городской администрации ИА «Сусанин» сказали, что во время сильных дождей на ливневку поступает колоссальная нагрузка, и требуется время, чтобы вода ушла. Много дождевых стоков прибавляется с территорий многоквартирных домов и с кровель зданий и сооружений, поскольку они строились без ливневой канализации.

Локальный ремонт системы в этом году обойдется городскому бюджету в 21,3 млн рублей. Коммунальщики уже завершили капитальный ремонт смотрового колодца ливневой канализации на улице Коммунаров. Теперь работы необходимо провести в других «болезненных» точках города.