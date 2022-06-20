В Госдуме рассказали о двойной игре Шольца и Макрона

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон могут вести двойную игру по отношению к Украине и России. Такое мнение в понедельник, 20 июня, в беседе с «Известиями» выразил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Как отметил депутат, европейцы — очень прагматичные люди, а тот факт, что руководство Франции и Германии старается не уничтожать нить диалога с Россией, говорит о том, что Украина занимает в их политике не первое место.

«Сегодня Украина не просто надоела — от нее устали даже те, кто еще вчера с пеной у рта доказывал необходимость поражения России. Вполне возможно, и Шольц, и Макрон, и иже с ними ведут двойную игру: Киеву обещают много, но дают мало, Москве не обещают ничего, но не хотят ссориться, что называется, «в хлам». Макрон верно отметил, что Россия — часть европейского континента и с ней необходимо считаться», — указал Белик.

Причем, по словам парламентария, считаться не как с существованием какой-то страны третьего мира, а как с мощной ядерной державой, способной не только отстаивать свои интересы, но и удерживать экономику в условиях мощнейших международных санкций.

«Полагаю, именно этот очевидный факт превалирует в мыслях европейских политиков, и Западная Европа теперь думает о том, как дальше выстраивать отношения с Россией», — заключил депутат.

17 июня газета Die Welt рассказала о том, что Шольц, Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги за закрытыми дверями пытались убедить Киев пойти на компромисс с Россией в конфликте в Донбассе и сесть за стол переговоров. В обмен на этот шаг главы европейских государств якобы обещали Украине поддержку в вопросе вступления в Евросоюз.

16 июня обозреватель журнала Foreign Policy, старший научный сотрудник Института Хадсона Питер Раф рассказал, что Шольц вместе с Макроном пытаются найти способ договориться с президентом РФ Владимиром Путиным об урегулировании украинского кризиса.

По его словам, канцлер ФРГ стремится к дипломатическим методам решения ситуации в Донбассе, «пренебрегает жесткой силой» и относится к Украине «просто как к элементу своей политики в отношении России».

14 июня немецкая газета ZDF опубликовала интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, где тот выразил свое недовольство стремлением Шольца «сохранить равновесие» в отношениях между Киевом и Москвой. Украинский лидер добавил, что Германии пора «выбрать и расставить приоритеты».

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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