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Ремонт защитной дамбы в селе Полетное в Хабаровском крае завершат летом

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В районе имени Лазо в Хабаровском крае до начала сезона муссонных дождей намерены завершить ремонт дамбы, защищающей поля около села Полетное от разлива горной реки Хор. Об этом сообщает региональное правительство.

На ремонт сооружения из краевого бюджета выделено 30 млн рублей. Как отмечают в правительстве, по завершении работ будет решена многолетняя проблема местных фермеров, чьи участки ежегодно подтапливало во время сильных дождей.

По данным министерства природных ресурсов региона, в 2021 году было проведено обследование дамбы. Специалисты заключили, что сооружение находится в аварийном состоянии. Ремонтные работы стартовали в апреле 2022-го, пишет Transsibinfo.com.

«Ремонт ведется согласно регламенту. Уверен, что строители успеют закончить объект до наступления сезона муссонных дождей», — прокомментировал министр природных ресурсов Александр Леонтьев, который побывал на объекте 19 июня.

Как уточняет ИА AmurMedia, всего на территории Хабаровского края насчитывается 53 гидротехнических сооружения. Их состояние контролирует межведомственная рабочая группа.

В 2022 году эксперты должны проверить состояние 31 объекта на предмет готовности к пропуску летне-осенних паводков.

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