ЦБ России установил официальные курсы евро и доллара на 21 июня

Официальный курс доллара на 21 июня составит 56,17 рубля, евро — 58,80 рубля. Об этом сообщается 20 июня на сайте Центрального банка России.

Эти значения выше, чем данные торгов, прошедших на торговой площадке в понедельник.

Ранее в понедельник в ходе валютных торгов на Московской бирже курс доллара США снизился до отметки 55,44 рубля.

В этот же день первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов о работе России над возвращением рубля к оптимальным уровням, составляющим 70–80 рублей за доллар. По его словам, это должно произойти как можно скорее, однако этому мешают «ограничения со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса».

Также в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что идея отказа от плавающего курса рубля на данный момент является дискуссией экспертов. Он призвал дождаться консолидированной позиции кабмина.

16 июня в Центробанке России заявили об отсутствии необходимости специально ослаблять рубль, «рубль должен оставаться плавающим». Позицией ЦБ является таргетинг инфляции, но не курса, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников 15 июня дал прогноз на курс доллара. По его словам, к концу года американская валюта вырастет до 75 рублей, чему должно способствовать восстановление импорта. Летом же он ожидает сохранение курса в коридоре 55–65 рублей.