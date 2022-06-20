Ввоз жертвенных животных ограничат на время Курбан-байрама в Башкирии

В Башкирии на время празднования Курбан-байрама будет ограничен ввоз жертвенных животных. На территорию республики пропустят только скот, который прошел карантин.

Начальник управления ветеринарии Азат Зиганшин, чьи слова приводит ИА «МедиаКорСеть», объяснил необходимость этих мер тем, что в других регионах и странах регистрируют очаги опасных заболеваний у скота. В частности, на территории Ореньургской области зарегистрирован бруцеллез и ящур. Такая же ситуация и в Казахстане.

Основная угроза проникновения опасных заболеваний в Башкирию связана с продажей и перемещением животных через сайты бесплатных объявлений, что невозможно контролировать, отметил Зиганшин. Риск завоза больных животных возрастает накануне мусульманского праздника Курбан-байрам, который пройдет 9-11 июля.

Поэтому принято решение о ввозе животных, прошедших карантин. Их убой будет проводиться на специальных площадках под контролем ветеринарных специалистов.