Реклама
Прямой эфир
Экономика
ЦБ России установил официальные курсы евро и доллара на 21 июня
Общество
Мосгорсуд признал законным запрет в России Facebook и Instagram
Туризм
Финляндия с 30 июня откроет границу для туристов из России
Политика
Путин поручил оказать материальную помощь пострадавшим от пожаров
Общество
В Госдуме анонсировали ответные удары после атаки на «Черноморнефтегаз»
Мир
За прошлую неделю ВС Украины обстреляли Донецк 291 раз
Экономика
Azur Air вслед за «Победой» сокращает флот почти в два раза
Мир
В Великобритании послу и дипломатам из РФ запретили посещать парламент
Экономика
Курс доллара на Мосбирже опустился до 55 рублей
Мир
Вице-канцлер ФРГ Хабек призвал немцев усиленно экономить газ
Общество
В Подмосковье рассмотрят введение обязательной регистрации домашних животных

Ввоз жертвенных животных ограничат на время Курбан-байрама в Башкирии

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Башкирии на время празднования Курбан-байрама будет ограничен ввоз жертвенных животных. На территорию республики пропустят только скот, который прошел карантин.

Курбан-байрам 2022: какого числа, традиции, что нельзя делать

Начальник управления ветеринарии Азат Зиганшин, чьи слова приводит ИА «МедиаКорСеть», объяснил необходимость этих мер тем, что в других регионах и странах регистрируют очаги опасных заболеваний у скота. В частности, на территории Ореньургской области зарегистрирован бруцеллез и ящур. Такая же ситуация и в Казахстане.

Основная угроза проникновения опасных заболеваний в Башкирию связана с продажей и перемещением животных через сайты бесплатных объявлений, что невозможно контролировать, отметил Зиганшин. Риск завоза больных животных возрастает накануне мусульманского праздника Курбан-байрам, который пройдет 9-11 июля.

Поэтому принято решение о ввозе животных, прошедших карантин. Их убой будет проводиться на специальных площадках под контролем ветеринарных специалистов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022