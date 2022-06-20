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Блокировку YouTube-каналов «Красного квадрата» объяснили политикой США

YouTube-каналы «Давай поженимся» и «Модный приговор» заблокированы из-за санкций США
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Фото: Global Look Press/Rafael Henrique
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Блокировка YouTube-каналов популярных программ «Давай поженимся» и «Модный приговор» связана с санкциями США. Об этом 20 июня сообщили в телекомпании «Красный квадрат».

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«Google соблюдает применимые законы США о санкциях и применяет соответствующие политики условий использования своих сервисов. После проверки и в соответствии с этими политиками были закрыты каналы YouTube, связанные с «Красным квадратом», — заявили в пресс-службе.

Основной и сопутствующие YouTube-каналы компании были заблокированы 19 июня. Кроме вышеупомянутых проектов «Красный квадрат» производит также программы «Кто хочет стать миллионером?», «Контрольная закупка», «Познер», «Минута славы».

При этом YouTube-канал шоу «Голос» продолжает работать по состоянию на 20 июня.

Основным собственником «Красного квадрата» является предприниматель Аркадий Ротенберг. С 2014 года он находится под санкциями США.

9 июня YouTube удалил канал пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Причины такого решения объявлены не были.

31 мая Роскомнадзор сообщил, что не будет принимать ограничительные меры в отношении YouTube. Ведомство сделало такое заявление на фоне сообщений о замедлении трафика платформы.

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