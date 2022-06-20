1-й Национальный конгресс «Национальное здравоохранение 2022» соберет на одной площадке лидеров отрасли

С 6 по 8 июля 2022 года состоится крупнейшее профессиональное событие года для организаторов здравоохранения: 1-й Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение 2022». Организаторами мероприятия выступают Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с Фондом «Росконгресс».

Конгресс станет флагманским мероприятием Минздрава России, на котором участники смогут обсудить ключевые вопросы организации системы здравоохранения и выработать конкретные решения по ее развитию с учетом достижения национальных целей и приоритетов в сфере охраны здоровья граждан. В мероприятии примут участие министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, заместители министра, руководители департаментов Минздрава России, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, директор Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин, главы национальных медицинских исследовательских центров Минздрава России и другие ключевые эксперты отрасли.

«Конгресс — это не просто крупнейшее профессиональное событие для организаторов здравоохранения. Впервые мы открываем многопрофильную и мультиформатную площадку для всех участников отрасли. В рамках конгресса мы будем обсуждать самые актуальные темы, в числе которых экономика здравоохранения, цифровая трансформация, кадровое обеспечение, борьба с неинфекционными заболеваниями, наука и инновации в медицине. Широкий спектр вопросов и высокий уровень экспертов позволят увидеть максимально детализированную картину состояния отрасли и вместе построить возможные сценарии развития. Мы рассчитываем, что в результате будут выработаны решения, которые помогут значительно продвинуться к достижению национальных целей», — обозначил задачи Конгресса министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Конгресс будет проходить в гибридном формате: очно и онлайн.

В рамках онлайн-сессий эксперты обсудят лучшие российские и международные практики организации здравоохранения, стандартизацию в диагностике и лечении заболеваний, цифровую трансформацию и управление на основе данных, мероприятия по обеспечению кадрового потенциала в системе здравоохранения, современные инструменты и тренды управления здоровьем, инновации в здравоохранении.

Прямая трансляция мероприятия будет идти на официальном сайте мероприятия.

Все дискуссии будут сфокусированы на теме управления системой здравоохранения. Число онлайн-участников не ограничено, планируется собрать онлайн аудиторию не менее 10 тыс. чел.

В очной части Конгресса примут участие профильные вице-губернаторы, региональные министры здравоохранения, руководители медицинских информационно-аналитических центров (МИАЦ), руководители национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ), руководители территориальных фондов ОМС, главные внештатные специалисты. Мероприятие пройдет в формате стратегических сессий, в ходе которых региональными лидерами отрасли будут совместно выработаны важные решения по развитию национального здравоохранения и достижению национальных целей.

Очно пройдут также деловые встречи с первыми лицами отрасли в формате открытого разговора, конференция стран СНГ по МКБ-11 с участием представителей ВОЗ, партнерские мероприятия, включая форум организаторов здравоохранения, Национальной медицинской палаты и др. Будет работать Школа министров здравоохранения с привлечением лучших экспертов.