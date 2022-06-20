Спортплощадки в нижегородской «Швейцарии» сделают платными

В парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде вход на спортивные площадки сделают платным. Посетителям выделят лишь несколько часов для свободного посещения.

В остальное время объекты будут сдаваться в аренду. Цены варьируются от 600 до 2,5 тыс. рублей.

Эта новость возмутила нижегородцев, которым обещали, что посещение всех пространств парка будет бесплатным, пишет ИА «НьюсНН».

Ситуацию разъяснила арт-директор парка Юлия Скугаревская. По ее словам, сдача площадок в аренду позволит следить за их состоянием и общим состоянием парка. На спортплощадках появится инвентарь и оборудование, также будет возможность позаниматься с инструктором.

Скугаревская посчитала стоимость аренды вполне доступной. Так, если играть в теннис вчетвером 2/2, то в среднем с человека выйдет от 150 до 200 рублей в час. Командная игра в волейбол обойдется примерно в 60 рублей с одного человека за час.

Ранее сообщалось, что дума Нижнего Новгорода планирует выделить еще около 107 млн рублей на благоустройство городского парка «Швейцария».