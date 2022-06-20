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В Госдуме анонсировали ответные удары после атаки на «Черноморнефтегаз»

Депутат Шеремет анонсировал ответные удары после атаки на буровые «Черноморнефтегаза»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Атака украинских военных на буровые вышки «Черноморнефтегаза» развязала России руки, скоро будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений. Об этом сообщил в понедельник, 20 июня, депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

По словам Шеремета, за совершение атаки на объекты гражданской инфраструктуры последует ответ.

«Конец тех, кто принимал решение об атаке наших буровых платформ, будет печален. В ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений. Ответ будет исчерпывающий, после которого они нескоро оправятся», — сказал он «РИА Новости».

Также он подчеркнул, что также ответственность за случившиеся понесут и западные страны, если подтвердится, что удар был нанесен из поставленного ими оружия.

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