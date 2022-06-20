18 июня состоялась третья игра третьего тура «Лиги Знаний»

18 июня прошла третья отборочная игра третьего тура викторины «Лига Знаний», организованной Российским обществом «Знание». В онлайн-формате соревновались 298 команд из 95 городов России. Тройку лучших составили команды «Самоучитель по некромантии» из Санкт-Петербурга, «Мимими-6» из Москвы и «ЧЁ» из Новосибирска. Кроме того, в двадцатку коллективов, которые проходят в полуфинал, вошли еще 5 команд из северной столицы, пять коллективов из Уфы и два из Москвы, две команды из Балакова и по одной из Казани, Владивостока и Калуги.

Отборочная игра состояла из семи раундов и проходила в режиме онлайн-трансляции. В первом разминочном этапе на каждый из вопросов предлагались варианты ответов. Во втором раунде участникам предстояло отвечать на вопросы на логику. В третьем команды думали над заданиями из области кино и телешоу по наводящим материалам: диалогам, музыке или фотографиям. Остальные раунды включали вопросы на обсуждение и приносили разное количество баллов, исходя из сложности ребусов и других дополнительных условий. Тематический пятый раунд был посвящен Пушкинскому дню России. Общая тематика заданий охватывала широкий спектр знаний: науку, историю, космос, искусство, архитектуру, литературу, спорт и кинематограф.

По итогам игры в полуфинал прошли команды «Самоучитель по некромантии», «Пеннорожденные», «Корюшка пошла!», «1009», «Шевелись, Плотва!» и «Broforce» из Санкт-Петербурга, «Мимими-6», «Bearborn» и «Спят усталые базальные ганглии» из Москвы, «Стезя добродетели», «Италия Виталия», «Итогиегэ», «Морфеев узел» и «С миру по шнитке» из Уфы, «Бонни и Клайд» и «А я по блату!» из Балакова, «Кастаньеты кастанеды» из Казани, «ЧЁ» из Новосибирска, «Щи!» из Калуги и «Прыг-Скок» из Владивостока.

После игры участники поделились впечатлениями о соревнованиях. Капитан команды-победителя «Самоучитель по некромантии» (Санкт-Петербург) Александр Павлов высоко оценил оригинальность заданий отборочной игры: «Нам очень понравился весь пакет заданий викторины. Их интересно обсуждать, искать решения. Считаю, что факторами успеха в таких играх являются сыгранность коллектива, опыт участия в квизах, общая эрудиция членов команды и, конечно, удача. Также важно, чтобы все слышали друг друга во время обсуждения, так как любая высказанная идея может стать залогом правильного ответа».

Александр Павлов советует молодым людям активно участвовать в «Лиге Знаний», так как он на личном опыте убедился в полезности таких игр для развития личности. По его словам, после таких викторин начинаешь быстрее соображать и обретаешь много новых интересных знаний.

Как отметил капитан команды «ЧЁ» (Новосибирск) Виталий Кануткин, каждая отборочная игра «Лиги Знаний» дарит незабываемые эмоции от накала борьбы, волнения и удовольствия от победы: «У нашей команды большой опыт участия в викторине. Тем не менее каждый раз волнуемся и радуемся, как будто играем первую игру. Безусловно, опыт помогает лучше справиться со стрессом — ты уже знаешь, в каком направлении нужно думать, как правильно выстраивать логику мышления. Нам комфортно играть друг с другом, мы слаженны как команда, и именно этот фактор я считаю определяющим в плане нашей результативности». По словам Виталия Кануткина, участие в викторине — отличный способ убить двух зайцев: прокачать свои интеллектуальные способности и расширить круг общения.

Проект «Лига Знаний» постоянно развивается и расширяет свою географию. Так, 22 апреля было объявлено о запуске «Школьной Лиги Знаний» и «Студенческой Лиги Знаний», которые дадут молодым людям возможность состязаться с равными по знаниям и опыту соперниками. Это не отменяет права студентов и школьников играть и во взрослой лиге. В игре появляются и новые форматы заданий, способов участия в соревновании и специальные тематические раунды, посвященные памятным событиям. В перспективе финальные этапы «Лиги Знаний» будут транслироваться по телевидению.

Впереди еще одна отборочная игра. Присоединиться к всероссийскому интеллектуальному движению можно будет 2 июля. Также отдельно будет объявлена дата секретной игры, которая дает шанс попасть сразу в Гранд-финал сезона. Участвовать в викторине может любой гражданин России, достигший возраста 12 лет, — для этого нужно собрать команду из пяти человек и зарегистрироваться на сайте.