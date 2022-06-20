В Москве на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота вечером в воскресенье, 19 июня. С ушибом головы ее госпитализировали в хирургическое отделение детской больницы.

По информации «Известий», инцидент произошел на детской площадке во дворе одного из жилых домов на улице Аллея Витте.

Пострадавший ребенок сам обратился за медицинской помощью.

Информация о случившемся направлена в прокуратуру.

3 июня в Новосибирской области 14-летний подросток погиб после падения футбольных ворот. После игры в футбол с друзьями он решил позаниматься гимнастикой на незакрепленных футбольных воротах, в результате чего они упали на подростка. Ребенок скончался до приезда скорой.