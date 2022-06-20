Bloomberg: Путин направил послание Западу через поздравление Си Цзиньпина

Состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина был приурочен ко дню рождения китайского лидера, а также был проведен для того, чтобы направить Западу сообщение о стратегическом единстве двух стран. Об этом 20 июня написал профессор государственного управления в колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей для издания Bloomberg.

По мнению автора, союз двух государств представляет величайший геополитический вызов Западу со времен окончания холодной войны.

«Путин и Си, которые встречались друг с другом 38 раз с 2013 года, по сообщениям, являются близкими друзьями», — напоминает автор публикации.

По мнению профессора, если ранее отношения между Россией и Китаем напоминали «брак по расчету», то в настоящее время Москва и Пекин видят друг в друге надежного союзника в противостоянии Вашингтону. Кроме того, лидеры двух стран разделяют схожие ценности и глубокую антипатию к Западу.

Как отмечает «Газета.Ru», Путин на минувшей неделе по телефону поздравил своего китайского коллегу с 69-летием. Политики в ходе беседы пришли к выводу, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Также они подтвердили стремление к углублению партнерства и стратегического взаимодействия на всех направлениях.

В Кремле подчеркнули, что разговор прошел в традиционно теплом и дружеском ключе.

20 апреля директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил, что страны Запада ищут зазоры в отношениях России и Китая, чтобы пошатнуть их стратегическое партнерство.

До этого, 30 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Он отметил, что после нынешнего «серьезного этапа в истории международных отношений» Москва и Пекин вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».