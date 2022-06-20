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Bloomberg: Путин направил послание Западу через поздравление Си Цзиньпина

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Состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина был приурочен ко дню рождения китайского лидера, а также был проведен для того, чтобы направить Западу сообщение о стратегическом единстве двух стран. Об этом 20 июня написал профессор государственного управления в колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей для издания Bloomberg.

Вместе ради общего будущего
Выступление председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина

По мнению автора, союз двух государств представляет величайший геополитический вызов Западу со времен окончания холодной войны.

«Путин и Си, которые встречались друг с другом 38 раз с 2013 года, по сообщениям, являются близкими друзьями», — напоминает автор публикации.

По мнению профессора, если ранее отношения между Россией и Китаем напоминали «брак по расчету», то в настоящее время Москва и Пекин видят друг в друге надежного союзника в противостоянии Вашингтону. Кроме того, лидеры двух стран разделяют схожие ценности и глубокую антипатию к Западу.

Как отмечает «Газета.Ru», Путин на минувшей неделе по телефону поздравил своего китайского коллегу с 69-летием. Политики в ходе беседы пришли к выводу, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Также они подтвердили стремление к углублению партнерства и стратегического взаимодействия на всех направлениях.

В Кремле подчеркнули, что разговор прошел в традиционно теплом и дружеском ключе.

20 апреля директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил, что страны Запада ищут зазоры в отношениях России и Китая, чтобы пошатнуть их стратегическое партнерство.

До этого, 30 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Он отметил, что после нынешнего «серьезного этапа в истории международных отношений» Москва и Пекин вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».

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