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Израиль объявил о создании с США «ближневосточного альянса ПВО»

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Фото: TASS/Zuma/Omar Marques
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Израиль и США занимаются созданием «ближневосточного альянса противовоздушной обороны (ПВО)». Об этом 20 июня заявил министр обороны Израиля Бени Ганц в ходе заседания комиссии кнессета (парламента) по иностранным делам и обороне.

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«Под руководством США мы строим «ближневосточный альянс противовоздушной обороны», который уже предупредил иранские попытки угрожать Израилю и другим странам в регионе. (Запланированный на 13–14 июля. — Ред.) визит президента (США Джо. — Ред.) Байдена поддержит этот процесс», — сказал он.

Ганц также сообщил, что отдал распоряжение подготовить мощный ответ на случай возможных попыток Ирана совершить террористические атаки против израильских граждан, находящихся в Турции.

«Я призываю граждан Израиля следовать инструкциям оборонного ведомства», — написал он в Twitter.

Байден посетит страны Ближнего Востока, в частности Израиль, Западный берег Иордан и Саудовскую Аравию, с 13 по 16 июля.

Ранее, 19 июня, портал Yedioth Ahronoth сообщил, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предупредил, что Иран «заплатит высокую цену» в случае нападения на израильтян в Турции.

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