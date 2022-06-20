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Кадыров сообщил о полной зачистке поселка Тошковка под Северодонецком

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 20 июня, сообщил о полной зачистке поселка Тошковка под Северодонецком.

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«Мой дорогой брат, Герой России Замид Чалаев, командующий подразделениями в луганском направлении, отчитался об освобождении населенного пункта Тошковка», — сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

О полном освобождении Тошковки от украинских националистов также сообщал в понедельник и помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

Днем ранее, 19 июня, силы ЛНР при поддержке ВС России взяли под контроль Метелкино под Северодонецком. Отмечалось, что отдельные подразделения ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения покинули район боевых действий.

Тогда же стало известно, что при зачистке этого поселка сдалось в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров националистической группировки «Айдар».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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