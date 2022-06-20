Azur Air вслед за «Победой» сокращает флот почти в два раза

Российская чартерная авиакомпания Azur Air сокращает часть парка с 22 до 12 самолетов в летнем сезоне 2022 года для экономии запчастей, следует из письма гендиректора авиакомпании Евгения Королева («Известия» 20 июня ознакомились с его содержанием).

«Мы были вынуждены свернуть полетную программу в Сочи: так мы сможем сохранить ресурс наших воздушных судов. Это необходимое решение, чтобы обеспечить максимальную безопасность полетов, пока мы ищем новые каналы поставок запчастей. (…) Все рейсы в этом году мы будем выполнять только на самолетах Boeing 767 и Boeing 757. В летнем расписании будет задействовано порядка 12 самолетов», — говорится в письме сотрудникам.

Сейчас в парке Azur числится 22 самолета: 10 Boeing 757, 10 Boeing 767 и по одному Boeing 737 и Boeing 777, по данным ресурса planespotter. Таким образом, авиакомпания временно прекратит эксплуатацию почти половины парка.

Пока что Azur из международных рейсов выполняет только полеты в Турцию — как из Москвы, так и из регионов. Авиакомпания, согласно письму, прорабатывает расширение международной программы полетов. Также Королев не исключил сокращения штата в этом году, без уточнения количества планирующихся к сокращению сотрудников.

В конце марта стало известно, что авиакомпания «Победа» сокращает часть парка — с 41 самолета до 25 воздушных судов. Как объяснял исполняющий обязанности гендиректора авиакомпании Андрей Юриков, это нужно для сохранения накопленного запаса запчастей. Сейчас, по данным «Известий», к полетам вернулось уже семь из 16 припаркованных в марте машин, то есть летает уже 78% флота «Победы».

2 марта компания Airbus приостановила предоставление услуг по поддержке российских авиакомпаний и прекратила поставлять запчасти в РФ из-за санкций. За день до этого аналогичный шаг сделала Boeing.