Дороги к спортивным объектам отремонтируют в Подмосковье

В Московской области проходит ремонт 13 дорог, которые ведут к спортивным объектам. Рабочим предстоит обновить свыше 50 км дорожного покрытия.

Ремонт дорог проводится в 11 округах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Кроме того, в Орехово-Зуеве, Высоковске и Дмитрове построят три тротуара к спорткомплексам, бассейнам и стадионам. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Порядка 1 км дорожного покрытия уже уложили на Комсомольском проспекте в Люберцах. По участку можно проехать к оздоровительному комплексу «РТА», стадиону, фитнес-клубу и лыжной базе. В Орехово-Зуеве привели в порядок дорогу ММК – Ликино-Дулёво, которая проходит через стадион «Сокол». В Лобне работы ведутся на улице Ленина, также будет отремонтирована улица Промышленная. В Дмитровском округе обновят покрытие на дороге Хлебниково – Рогачёво, по которой можно проехать к конноспортивному манежу.

В Нахабино местные жители проголосовали за ремонт улицы Вокзальной на портале «Добродел». Кроме того, ремонт выполнят на улице 20 января в Можайске. До сентября дорожные работы выполнят в Чеховском, Одинцовском, Воскресенском, Коломенском и Подольском округах.