Двенадцатый Международный форум ReForum WINNING THE HEARTS состоится 28 и 29 июля

28 и 29 июля 2022 года состоится международный онлайн-форум ReForum WINNING THE HEARTS. В 12-й раз форум о развитии человека, бизнес-моделях и технологиях, меняющих будущее объединит выступления передовых ученых, прогрессивных топ-менеджеров и предпринимателей, которые уже сейчас знают, какими будет мир и потребности в будущем. Участие в форуме бесплатное.

Зрители форума получат прикладные инструменты для саморазвития и профессионального роста, построения карьеры и собственного бизнеса в новых условиях. Основатели инновационных проектов разберут кейсы новых бизнес-моделей и расскажут о перспективных мировых тенденциях.

Двухдневная программа форума будет состоять из четырех тематических блоков:

Взгляд на будущее: я создаю будущее

Моделирование будущего как инструмент организации жизни и бизнеса

Decision making: как перепрошить свои ментальные модели

Разбираемся, как формировать новое мышление, изучая будущее. Как видеть тренды и прогнозировать будущее.

Взгляд на технологии: сделано из будущего

Кем работать в метавселенной?

Что такое NFT и как применять его в проектах?

Можно ли управлять бизнесом с помощью искусственного интеллекта?

Расскажем о ключевых бизнес-трендах и технологиях, которые повлияют на ближайшее будущее в разрезе 5 лет. Закрепим один из важных навыков востребованного профессионала — знание технологий.

Взгляд на саморазвитие: тебя ждет большое будущее

Ментальное здоровье и долголетие

Сообщества будущего

SOLARPUNK. Есть ли жизнь после нефти?

Разбираемся в экосистеме человека в мире будущего и формируем установку на персональный рост.

Взгляд на бизнес и деньги: оставь свой след в будущем

Основы поиска работы и перезапуска карьеры

Как малому бизнесу привлекать клиентов и увеличивать продажи

Стратегии будущего. Управление личным бюджетом

Рассмотрим, как карьерно расти и развиваться в условиях цифровой трансформации рабочего пространства, нестабильности и неопределенности? Каким важно быть профессионалу будущего?

Хедлайнеры форума — визионеры и первооткрыватели, люди больших идей. Каждый из них совершил прорыв в своей сфере и остро чувствует, что нужно делать, и о чем важно говорить именно сейчас.

Евгения Роньжина — управляющий директор, руководитель Штаба SberX, идеолог Community University;

Андрей потапов — эксперт в области Future Studies, основатель и CEO Maff Metaverse;

Александр Головин — автор подкаста КритМышь;

Марина Аношина — начальник дирекции клиентов VIP-6 РЕСО-Гарантия»;

ReForum WINNING THE HEARTS пройдет на онлайн-платформе, объединяющей возможности прямых трансляций с функцией нетворкинга. Форматы коммуникации на ней также эффективны, как и общение в офлайн-среде.

Узнать подробную программу событий и зарегистрироваться можно на сайте.