Двенадцатый Международный форум ReForum WINNING THE HEARTS состоится 28 и 29 июля
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- Двенадцатый Международный форум ReForum WINNING THE HEARTS состоится 28 и 29 июля
28 и 29 июля 2022 года состоится международный онлайн-форум ReForum WINNING THE HEARTS. В 12-й раз форум о развитии человека, бизнес-моделях и технологиях, меняющих будущее объединит выступления передовых ученых, прогрессивных топ-менеджеров и предпринимателей, которые уже сейчас знают, какими будет мир и потребности в будущем. Участие в форуме бесплатное.
Зрители форума получат прикладные инструменты для саморазвития и профессионального роста, построения карьеры и собственного бизнеса в новых условиях. Основатели инновационных проектов разберут кейсы новых бизнес-моделей и расскажут о перспективных мировых тенденциях.
Двухдневная программа форума будет состоять из четырех тематических блоков:
Взгляд на будущее: я создаю будущее
- Моделирование будущего как инструмент организации жизни и бизнеса
- Decision making: как перепрошить свои ментальные модели
Разбираемся, как формировать новое мышление, изучая будущее. Как видеть тренды и прогнозировать будущее.
Взгляд на технологии: сделано из будущего
- Кем работать в метавселенной?
- Что такое NFT и как применять его в проектах?
- Можно ли управлять бизнесом с помощью искусственного интеллекта?
Расскажем о ключевых бизнес-трендах и технологиях, которые повлияют на ближайшее будущее в разрезе 5 лет. Закрепим один из важных навыков востребованного профессионала — знание технологий.
Взгляд на саморазвитие: тебя ждет большое будущее
- Ментальное здоровье и долголетие
- Сообщества будущего
- SOLARPUNK. Есть ли жизнь после нефти?
Разбираемся в экосистеме человека в мире будущего и формируем установку на персональный рост.
Взгляд на бизнес и деньги: оставь свой след в будущем
- Основы поиска работы и перезапуска карьеры
- Как малому бизнесу привлекать клиентов и увеличивать продажи
- Стратегии будущего. Управление личным бюджетом
Рассмотрим, как карьерно расти и развиваться в условиях цифровой трансформации рабочего пространства, нестабильности и неопределенности? Каким важно быть профессионалу будущего?
Хедлайнеры форума — визионеры и первооткрыватели, люди больших идей. Каждый из них совершил прорыв в своей сфере и остро чувствует, что нужно делать, и о чем важно говорить именно сейчас.
- Евгения Роньжина — управляющий директор, руководитель Штаба SberX, идеолог Community University;
- Андрей потапов — эксперт в области Future Studies, основатель и CEO Maff Metaverse;
- Александр Головин — автор подкаста КритМышь;
- Марина Аношина — начальник дирекции клиентов VIP-6 РЕСО-Гарантия»;
ReForum WINNING THE HEARTS пройдет на онлайн-платформе, объединяющей возможности прямых трансляций с функцией нетворкинга. Форматы коммуникации на ней также эффективны, как и общение в офлайн-среде.
Узнать подробную программу событий и зарегистрироваться можно на сайте.