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В Великобритании послу и дипломатам из РФ запретили посещать парламент

Послу РФ Келину и другим российским дипломатам запретили посещать здание парламента в Великобритании
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Фото: Global Look Press/Vuk Valcic
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Послу России в Великобритании Андрею Келину и другим российским дипломатам запретили посещать здание парламента до особого уведомления. Об этом сообщает 20 июня газета The Guardian, ссылаясь распространенное спикерами палаты лордов и палаты общин сообщение.

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В сообщении отмечается, что этот запрет начал действовать неофициально еще в феврале — после начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. На сегодняшний день этот запрет подтвержден уже в письменной форме.

«Как официально аккредитованный представитель российского правительства посол не будет приветствоваться в парламентской резиденции до особого распоряжения», — говорится в распространенном британским парламентариям сообщении.

1 июня российское Министерство иностранных дел представило доклад «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах», в котором перечислены акты дискриминации россиян, в том числе дипломатов. В МИД РФ напомнили о «бесчисленных угрозах» в адрес российских дипломатов и «беспрецедентном психологическом давлении».

31 мая замглавы МИД России Евгений Иванов сообщил, что Россия в настоящий момент не видит причин для эвакуации сотрудников российских посольств из недружественных стран, однако определенные меры в рамках обеспечения безопасности дипломатов предусмотрены.

2 марта Келин не исключил полного разрыва дипломатических отношений России и Великобритании. Он указал, что в этом случае не только посольство РФ покинет Великобританию, но и их посольство также будет вынуждено уехать из России.

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