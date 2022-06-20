Мироточение икон в храме под Волгоградом оказалось обманом

Мироточение икон в Никольском храме в Клетском районе Волгоградской области — обман. Такой вывод сделала специальная комиссия. Верующих теперь отговаривают совершать туда паломничество.

ИА «НовостиВолгограда.Ру» пишет, что инцидент произошел в станице Распопинской. В феврале этого года в соцсетях начали появляться рассказы о том, что в храмы будто бы мироточат все иконы, крест и стены в алтаре. На опубликованных видео можно было увидеть капли, стекающие по иконам.

Накануне некоторые СМИ сообщили, что приходы получили обращение от имени Митрополита Феодора о том, что комиссия признала мироточение икон фальшивым. Также клирикам и мирянам не благословляется паломничество в храм и не рекомендуется исповедоваться у настоятеля церкви.

Агентство напоминает, что ранее протоиерей Александр Сазонов опроверг слухи о божественном чуде на Троицу в храме Богоявления Господня в Волгограде. По словам прихожан, на иконе засветился нимб, но священник утверждал, что это был всего лишь солнечный блик.