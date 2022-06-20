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Песков назвал решение Литвы прекратить транзит в Калининградскую область беспрецедентным

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Действия Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область — беспрецедентное и незаконное, Москва в течение нескольких дней проанализирует его и выберет ответные меры. Об этом 20 июня заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Это является нарушением всего и вся», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в Кремле понимают связь решения Литвы с решением Евросоюза распространить санкции на транзит и считают это незаконным.

Ситуация «более чем серьезная», сказал Песков, назвав решение Литвы элементом блокады.

«Будут межведомственные мероприятия на этот счет, с тем чтобы выработать единую позицию. Еще раз повторяю: нужен серьезный, глубокий анализ, с тем чтобы выработать ответные решения», — сказал он.

20 июня временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене вызвали в МИД РФ, где ей был заявлен протест. Помимо этого, в российском внешнеполитическом ведомстве потребовали незамедлительной отмены рестрикций.

Также в понедельник глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что НАТО руками Литвы начало блокаду российского субъекта. Это вынуждает Москву прибегнуть к необходимой самозащите, отметил политик.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил об ожидании властей региона от Еврокомиссии разъяснений по поводу запрета на транзит и считают его грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских стран и правил свободного транзита.

Запрет на перевозки грузов российским и белорусским транспортом введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада и вступил в силу в ночь на 18 июня. Он не распространяется на перевозку медицинских препаратов, продовольствия и автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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