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Под струями: на Бангладеш обрушилась стихия

Муссонные ливни привели к оползням и наводнениям
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Наводнения в Бангладеше
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Zakir Hossain Chowdhury
Небывалые муссонные дожди стали причиной разрушительных наводнений и оползней в нескольких регионах Бангладеш. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Наводнения в Бангладеше
Фото: Getty Images/NurPhoto/Syed Mahamudur Rahman
Метеорологи называют обрушившееся на северо-восток Бангладеш наводнение сильнейшим за 122 года наблюдений
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Наводнения в Бангладеше
Фото: Getty Images/NurPhoto/Syed Mahamudur Rahman
Свои дома были вынуждены покинуть более 2,5 млн человек в регионах Силхет и Сунамгандж
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Наводнения в Бангладеше
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Zakir Hossain Chowdhury
Сообщается о гибели не менее чем 25 человек, всего в зоне бедствия проживает около 4 млн бангладешцев
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Наводнения в Бангладеше
Фото: Global Look Press/XinHua/Salim
Жители вынуждены эвакуироваться из зоны наводнения на любых подручных средствах
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Наводнения в Бангладеше
Фото: Global Look Press/XinHua/Salim
К поисково-спасательным работам подключилась армия страны
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Наводнения в Бангладеше
Фото: Getty Images/NurPhoto/Syed Mahamudur Rahman
Причиной наводнений и оползней стали необычайно сильные муссонные дожди
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Наводнения в Бангладеше
Фото: Getty Images/NurPhoto/Syed Mahamudur Rahman
Водой залиты многие медицинские учреждения, что осложняет оказание помощи пострадавшим
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Наводнения в Бангладеше
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Zakir Hossain Chowdhury
Люди и домашний скот прячутся в любых постройках, до которых не доходит вода, например в школах
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Наводнения в Бангладеше
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Zakir Hossain Chowdhury
Наводнения затронули и северо-восток Индии, где от разгула стихии погибло не менее девяти человек
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