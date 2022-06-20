Сети наружного освещения установят на восьми улицах Пскова

В Пскове разработают проектно-сметную документацию для обустройства недостающих сетей наружного освещения. Сети проведут на восьми участках улиц.

Тендер объявлен на портале госзакупок. Согласно документации, максимальная стоимость работ по проектированию сетей составит почти 19,9 млн рублей. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

Освещение установят на участках улиц Линейной, Новаторов, Псковской, Окраинной, Ранней, Индустриальной, Подвишенской и Генерала Маргелова. Окончание работ запланировано до октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что вдоль Северного обхода Пскова установят 500 сигнальных столбиков. Конструкции способны выдержать сильное деформирование и затем вернуться в вертикальное положение.