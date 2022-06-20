Расходы на обслуживание госдолга России достигли 1,4 трлн рублей в год

Расходы на обслуживание долга РФ достигли 1,4 трлн рублей в год. Об этом 20 июня заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Расходы по обслуживанию долга уже не маленькие, они с учетом предыдущих пандемийных заимствований выросли в два раза и сегодня составляют где-то 1 трлн 400 млрд рублей, до пандемии они составляли ровно вполовину меньше», — сообщил Силуанов на заседании бюджетного комитета в Госдуме.

Министр отметил, что к 2025 году обслуживание госдолга вырастет до 2 трлн рублей даже при умеренных займах.

«В 2025 году, даже если будем осуществлять умеренные операции на финансовом рынке, превысит двухтриллионный уровень», — добавил глава Минфина.

14 июня сообщалось, что два крупнейших американских банка — JP Morgan Chase и Goldman Sachs — приостановили операции по обслуживанию государственного долга России. Причиной соответствующего решения стало заявление администрации американского президента Джо Байдена о запрете инвесторам США приобретать российские активы.

Ранее 10 июня глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у России есть деньги и все возможности для обслуживания своего внешнего долга, но есть технические ограничения. Вопрос о якобы проблемах России с оплатой по внешнему госдолгу возник на фоне западных санкций. Так, 24 мая минфин США не продлил срок действия лицензии OFAC на обслуживание внешнего долга России.

7 июня Счетная палата РФ опубликовала данные по внешнему долгу России по итогам I квартала 2022 года. Объем заимствований уменьшился до $57,147 млрд, сократившись с 1 января на $2,559 млрд. При этом в рублевом эквиваленте долг увеличился до 4805 млрд рублей.