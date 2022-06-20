Таксист сбил трех человек на пешеходном переходе в Москве

Автомобиль такси сбил трех человек на пешеходном переходе на Боровском шоссе на западе Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции в понедельник, 20 июня.

«По предварительным данным водитель автомобиля Skoda такси проследовал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

Людей, переходящих дорогу, отбросило в сторону от столкновения, пишет «Ридус». В результате ДТП пострадали две женщины и один мужчина, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение, передает RT.

Авария произошла на Боровском шоссе в районе дома 2, корпуса 5. Движение в районе аварии не ограничено. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Все обстоятельства произошедшего выясняются, пишет «Москва 24».

Накануне грузовик, перевозивший песок, перевернулся на МКАД в районе Носовихинского шоссе. Транспортное средство врезалось в разделительный отбойник, а затем перевернулось. Погиб водитель самосвала. Также в результате ДТП обрушилась мачта городского освещения, пишет РИАМО.