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Таксист сбил трех человек на пешеходном переходе в Москве

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Фото: РЕН ТВ
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Автомобиль такси сбил трех человек на пешеходном переходе на Боровском шоссе на западе Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции в понедельник, 20 июня.

«По предварительным данным водитель автомобиля Skoda такси проследовал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

Людей, переходящих дорогу, отбросило в сторону от столкновения, пишет «Ридус». В результате ДТП пострадали две женщины и один мужчина, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение, передает RT.

Авария произошла на Боровском шоссе в районе дома 2, корпуса 5. Движение в районе аварии не ограничено. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Все обстоятельства произошедшего выясняются, пишет «Москва 24».

Накануне грузовик, перевозивший песок, перевернулся на МКАД в районе Носовихинского шоссе. Транспортное средство врезалось в разделительный отбойник, а затем перевернулось. Погиб водитель самосвала. Также в результате ДТП обрушилась мачта городского освещения, пишет РИАМО.

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