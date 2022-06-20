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Риелторы назвали самую высокую и самую низкую цену аренды дачи в Подмосковье

Арендовать дачу в Подмосковье летом можно от 23 тыс. до 850 тыс. рублей в месяц
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Минимальная цена аренды загородных домов в Московской области, которые сдают с июня по август, составляет 23 тыс. рублей в месяц, а максимальная — 850 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении ЦИАН, которое поступило в редакцию «Известий» в понедельник, 20 июня.

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Как высокий интерес к недорогим объектам скажется на ценах

Так, самая дешевая дача — это деревянный дом общей площадью 35 кв. м, обшитый сайдингом. Площадь участка составляет 6 соток. Жилье находится в деревне Костино в 70 км от МКАД по Симферопольскому шоссе.

За 850 тыс. рублей предлагают снять двухэтажный особняк общей площадью 765 кв. м с участком в 22 сотки. Дом находится в коттеджном поселке «Прозорово» в 12 км от Москвы по Новорижскому шоссе. Отмечается, что на территории предусмотрены бункер с кухней и домашний кинотеатр.

«Экспозиция Новорижского шоссе отличается самым широким спектром арендных коттеджей», — отмечается в сообщении.

На разных участках здесь встречаются объекты, рассчитанные на массовый спрос — дом в японском стиле с габаритами в 70 кв. м и 1 соткой земли, который сдается за 35 тыс. рублей в месяц, а также дорогие эксклюзивные особняки.

Наименьший разброс цен — от 40 тыс. до 135 тыс. рублей за месяц — наблюдается в поселках Егорьевского шоссе, где преобладает однородное предложение эконом- и комфорт-класса. Большой выбор объектов здесь сосредоточен на удобном расстоянии в 20–25 км от МКАД.

Большая часть предложения распределена между десятью наиболее популярными локациями: Горьковским, Дмитровским, Егорьевским, Каширским, Киевским, Ленинградским, Минским, Новорижским, Новорязанским и Ярославским шоссе.

В конце мая эксперты федеральной компании «Этажи» заявили «Известиям», что в крупных городах России наблюдается бум спроса на загородные дома, дачи и земельные участки. На первом месте в рейтинге с самым высоким спросом оказалась Москва, где количество запросов на покупку загородной недвижимости по сравнению с аналогичным периодом апреля в мае выросла в два раза. На втором — Ростов-на-Дону, количество заявок на поиск загородной недвижимости в нем выросло на 48%, на третьем — Воронеж, где спрос поднялся на 14%.

Ранее в том же месяце «Известия» писали, что россияне активно покупают самые дешевые загородные дома и участки. Спрос на такие объекты вырос на 25–30% в январе–апреле 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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