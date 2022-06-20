Адвокат положительно оценил новую систему взыскания долгов ФССП

Автоматизация взыскания долгов в России ускорит процедуру, а также поможет снизить коррупционную составляющую, считает адвокат, заместитель председателя МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев. Об этом он заявил в понедельник, 20 июня, «Известиям».

«Эти изменения упростят и ускорят процедуру взыскания долгов. Теперь человека, который приехал в аэропорт, не поставят перед фактом того, что он должник и выехать из страны не может. Но и без этой поправки, гражданин мог зайти на сайт ФССП (Федеральной службы судебных приставов — Ред.) и узнать, есть ли у него долги», — отметил эксперт.

По его словам, нововведение снизит коррупционную составляющую в вопросах, связанных с взысканием долгов с организаций и граждан.

При этом, юрист выразил сомнение, что по просьбе судебных приставов банки могут передавать данные гражданина, так как это не совсем согласуется с законом о защите персональных данных. Также у Шугаева вызвал вопрос аспект, связанный с взыскание алиментов. По его словам, там очень много проблем и необходимо посмотреть, как проявит себя электронная система.

Ранее в этот день стало известно, что возбуждение и прекращение исполнительного производства в отношении должников в России, а также взыскание их долгов с 20 июня будут проходить без участия судебного пристава, в автоматическом режиме. Постановление будет выноситься автоматически на основании информации о неуплате должником штрафа в установленный законом срок, что станет возможным благодаря предоставлению информации в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах.

20 мая ФССП России сообщила «Известиям» о том, что количество должников по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) на конец I квартала 2022 года увеличилось на 600 тыс. человек и составило 4,6 млн. Среди причин, повлиявших на рост числа должников, эксперты называют падение доходов россиян, вызванное сначала пандемией, а затем и санкционным давлением.

1 апреля президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал о том, что банки, микрофинансисты и коллекторы испытывали трудности с получением средств при взыскании долгов с физических лиц через Федеральную службу судебных приставов. Кроме того, президент ассоциации подчеркнул, что отвечающие за принудительное взыскание госорганы не дают обратной связи по сложившейся ситуации.