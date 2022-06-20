Глава Крыма Аксёнов сообщил об ударе по буровым платформам «Черноморнефтегаза»

Украинские боевики нанесли удар по буровым нефтяным платформам предприятия «Черноморнефтегаз» в Черном море. Об этом 20 июня сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, спасены пять человек, но трое из них получили ранения. Поиски еще семерых сотрудников предприятия продолжаются.

«Министерством обороны обеспечивается проведение спасательной операции с участием патрульных судов и авиации. Будем держать всех в курсе событий», — уточнил глава республики.

Как добавил Аксенов, сухопутная часть Крыма максимально закрыта силами противовоздушной обороны (ПВО), полуострову ничего не угрожает.

«Черноморнефтегаз» проводит разведку, освоение и разработку месторождений нефти и газа на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма, отмечает «Газета.Ru».

17 июня так называемый представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что Киев будет добиваться возвращения полуострова военным путем. Она подчеркнула, что при реализации любых планов по возвращению Крыма первыми на его территорию будут заходить украинские военные.

До этого, 15 июня, генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для ударов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией.

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