В Запорожье заявили об уничтожении «Калибрами» 57 офицеров ВСУ

Возле поселка Широкая Дача в Днепропетровской области ракетами «Калибр» было уничтожено 57 офицеров ВСУ. Об этом в понедельник, 20 июня сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов на канале «Соловьев Live».

Рогов уточнил, что там были и генералы, ответственные за развитие Запорожского направления.

«Паника колоссальная, знаю, что происходит изнутри. По уточненным данным, «откалибровали» 57 человек, по крайней мере, на данный момент известно о 57 офицерах высшего звена — генералы, несколько полковников, подполковников и так далее», — уточнил он.

19 июня в Минобороны РФ сообщили о том, что российский флот ударами «Калибров» уничтожил пункт управления ВС Украины в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. В результате удара было уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях.

В тот же день в Минобороны отметили, что отдельные подразделения ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния и нехватки боеприпасов покидают район боевых действий.

Ранее, 17 июня, командующий логистикой украинских сухопутных войск Владимир Карпенко заявил, что потери тяжелых вооружений Украины в ходе российской спецоперации по защите Донбасса составили приблизительно 50% военной техники.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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