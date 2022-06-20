Путин провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Чибисом

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Губернатор доложил президенту о текущем статусе социально-экономического развития за три года.

«Если брать три года с того момента, как Вы мне доверили руководить Мурманской областью, у нас действительно и инвестиции, несмотря на COVID-19, не остановились — 30% роста за три года, а в натуральном выражении это 600 млрд рублей, то есть это большие деньги, с большой базой. <...> И конечно, самое главное – это доходы людей. Если в номинале почти 30% рост, то в реальном выражении с учетом поправки на инфляцию – 13%. Это самый важный для нас показатель», — рассказал Чибис.

Российский лидер отметил, что в регионе растет внутренний региональный валовый продукт и промышленное производство, однако уровень безработицы чуть выше, чем в среднем по стране.

«Она традиционно выше, это правда, хотя у нас чуть меньше 5 тыс. безработных и 27 тыс. вакансий. Мы сейчас перестраиваем работу службы занятости для того, чтобы индивидуально в том числе дообучить человека и его взять на работу», — пояснил Чибис.

Он подчеркнул, что большое число среди безработных — моряки, которые отдыхают несколько месяцев после контракта, а также жены военнослужащих.

Также на встречи были затронуты темы газификации, экологии, социальных выплат, рыбопромышленности и судоремонта.

11 мая Чибис заявил, что в этом году в Мурманской области отремонтируют более 118 км дорожного полотна. Работы пройдут на региональных, муниципальных дорогах и мостах.

29 апреля сообщалось, что в Мурманской области с целью повышения общего уровня общественной безопасности внедряется система «Безопасный город». В эксплуатацию планируется ввести 1400 камеры. Введение систем видеомониторинга и видеоаналитики позволит снизить уличную преступность и повысить уровень раскрываемости нарушений.

До этого, 25 марта, правительство Мурманской области выделило муниципальным образованиям 109,1 млн рублей на завершение строительства трех детсадов.