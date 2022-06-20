Финансист назвал смягчение Белоусовым прогноза падения ВВП РФ в 2022-м логичным

Заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что спад ВВП России в 2022 году может оказаться мягче прогнозов выглядит логичным, потому что нефтегазовые доходы бюджета в этом году совершенно точно будут рекордными. Об этом заявил «Известиям» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в понедельник, 20 июня.

Ранее на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) Белоусов заявил «Интерфаксу», что падение российской экономики в этом году может оказаться существенно менее глубоким, чем в действующем прогнозе Минэкономразвития — 3–5% вместо 7,8%. Замглавы правительства сообщил, что снизить падение ВВП удастся, если власти России смогут «разбудить внутренний спрос». Если этого не произойдет, показатель упадет примерно на величину, которую спрогнозировало экономическое ведомство. Вице-премьер спрогнозировал, что в 2023 году динамика ВВП будет около нуля, статистически возможен небольшой минус из-за высокой базы в первом квартале 2022-го: инвестиции увеличились на 12,8%, а ВВП — на 3,5%.

«Такого, чтобы весь год цена на нефть держалась так высоко и спрос был таким масштабным, пока что в новейшей истории России не было. Это можно сравнивать со второй половиной нулевых, но тогда курс был значительно крепче, чем текущие 56+ рублей за доллар», — рассказал Коган.

Соответственно, эта статья бюджетных доходов и сгладит падение экономики внутри России и снизит негатив от потери рабочих мест из-за массового выхода западных компаний из страны, полагает он.

В 2023 году российская экономика сможет полностью адаптироваться под новую реальность, полноценно запуститься параллельный импорт, который в ближайшее время будет расширен на все категории товаров, на полную мощность заработают выкупленные у западных компаний предприятия, считает финансист. Плюсом к этому пойдет отмена большого количества проверок, которую анонсировал президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2022, а к 1 октября правительство предоставит их полный перечень.

«Соответственно, малому бизнесу будет дышаться чуть легче, что может спровоцировать рост количества предпринимателей в следующем году и, как следствие, рост ненефтегазовых доходов», — сказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами».

Если в итоге экономическому блоку удастся выровнять ситуацию с российской нацвалютой, вернув ее в желаемый диапазон в 70–80 рублей за доллар, то проблем с бюджетными поступлениями и вовсе быть не должно, поскольку при таком курсе комфортно работать экспортерам, заключил эксперт.

Белоусов также заявлял на полях ПМЭФ-2022, что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням в 70–80 рублей за доллар.

В мае Минэкономразвития предоставило редакции «Известий» согласованные с Минфином сценарные условия макроэкономического прогноза на 2022 годна 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. Согласно базовому сценарию, ВВП России упадет в этом году на 7,8%, инфляция ускорится до 17,5%, безработица составит 6,7%, а реальные доходы населения снизятся на 6,8%. Среднегодовой курс рубля будет на уровне 76,7 руб./$, а стоимость нефти марки Urals составит $80,1 за баррель.

Согласно консервативному стресс-сценарию, ВВП РФ упадет на 8,8% в 2022 году, в 2023-м — ВВП также понизися сильнее, чем в базовом варианте, — на 2,9% вместо 0,7%. Восстановление в 2024–2025 годах происходит меньшими темпами. В результате к концу прогнозного периода ВВП будет примерно на 7% ниже, чем в 2021 году. Основным фактором указывалось структурное снижение доходов и потребительского спроса, а также более глубокое падение экспорта и инвестиций.

В консервативном варианте мировые цены на Urals падают до уровней около $57 за баррель к 2025 году, а рубль слабеет до 86 руб./$. к концу 2025 года.

12 апреля Всемирный банк спрогнозировал, что из-за санкций в 2022 году ВВП России сократится на 11,2%. Однако аналитик Михаил Коган в беседе с «Известиями» назвал эту оценку поверхностной. Он отмечал, что падение ВВП на 8,8% в этом году — не такой уж плохой сценарий, негативный прогноз — это падение на 12,1%.

Западные СМИ не раз писали о рекордных доходах России от нефти в этом году. Так, в мае американский портал Oil Price отмечал, что Москва извлекла выгоду из санкций Запада относительно экспорта черного золота и доходы РФ от продажи нефти в апреле выросли до 1,8 трлн рублей.

Эксперт ФНЭБ и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявлял «Известиям», что санкции против нефтегазового сектора России, провоцирующие дефицит нефти на мировом рынке, привели в росту цен на нефть и в итоге РФ получает рекордные доходы от продажи углеводородов.