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Полсотни пьяных автомобилистов задержали в Красноярске в выходные

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На дорогах Красноярска за минувшие выходные задержали более 50 пьяных автомобилистов. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

В рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», которое прошло на основных магистралях города, был задержан 51 автомобилист. Из них у 16 человек отсутствовали водительские права, а четверо сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно. Теперь им грозит уголовная ответственность.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, в рейдах также приняли участие члены добровольной независимой народной дружины «Металлург». В ходе одной из проверок был задержан 37-летний водитель Lexus. Алкотестер показал результат 0,425 мг/л.

В Госавтоинспекции подчеркивают, что управление транспортом в состоянии опьянения запрещено законом. Это подвергает серьезной опасности жизнь и здоровье не только водителя и его пассажиров, но и других участников дорожного движения.

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