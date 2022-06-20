В Москве кассир украла 18 млн рублей в обменном пункте

Кассир похитила 18 млн рублей в обменном пункте на проспекте Мира в Москве в субботу, 18 июня. Об этом сообщил источник «Известий».

В полицию обратился бизнесмен, который занимается продажей сухофруктов через интернет. Он сообщил, что нашел в Сети данные об обменном пункте, где предлагалась покупка валюты по выгодному курсу.

Предприниматель приехал в обменник, передал кассиру 18 млн рублей для покупки $300 тыс. Сотрудница обменного пункта заявила о необходимости пересчитать деньги и проверить полученные купюры. После этого она отправилась в подсобку, откуда так и не вернулась.

Потерпевший после долгого ожидания обошел здание и заметил дверь, которая была открыта во двор. Через нее, вероятно, женщина и сбежала.

30 апреля мужчину обманули на 16 млн рублей в одном из столичных банков. Изначально он пришел туда, чтобы обменять свои накопления на доллары, но нарвался на мошенника, который выдал себя сотрудника кредитной организации.