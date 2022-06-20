Больше 160 домов капитально отремонтируют в Казани в 2022 году

В Казани в 2022 году планируют капитально отремонтировать 161 многоквартирный дом. На эти цели направлено 2,4 млрд рублей.

Средства на ремонт домов выделены из взносов собственников квартир, а также из городского и республиканского бюджетов. По словам заместителя руководителя исполкома Казани Искандера Гиниятуллина, 37 малоэтажных домов невозможно обновить только за средства владельцев помещений. С жильцов «сталинки» за год удается собрать чуть больше 100 тыс. рублей, в то время как расходы на ремонт дома превышают 14–15 млн рублей, поясняет InKazan.ru. Чтобы решить проблему нехватки собственных средств собственников, принято решение о финансировании капремонта из бюджета.

Гиниятуллин уточнил, что выросшие цены на строительные материалы стабилизировались. Подрядчикам удается найти качественные аналоги отсутствующим или подорожавшим позициям.

С 1 июля в Татарстане повысят тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сильнее всего тарифы вырастут в Казани и 57 муниципальных образованиях. Средний индекс по республике установлен в размере 6,2%.