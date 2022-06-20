В ОПЗЖ назвали запрет партии политически мотивированным преследованием

Для запрета деятельности украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) не было никаких оснований. Об этом заявили в пресс-службе партии в понедельник, 20 июня.

«Законом определены исчерпывающие основания для запрета деятельности партии. Ни одно из таких оснований для удовлетворения иска не существует, и в суде ОПЗЖ предоставила суду убедительные доказательства полного соответствия деятельности партии конституции Украины и всем другим актам законодательства», — приводит «Страна» заявление пресс-службы.

В партии считают, что ее наказали за действия и выражения ее отдельных членов, что противоречит украинскому праву. По ее мнению, запрет в первую очередь необходим политическим силам, контролирующим власть в стране.

«И в отношении таких партий ни совет национальной безопасности и обороны (СНБО), ни министерство юстиции не принимают никаких решений и не обращаются в суд по поводу их запрета. Сегодняшнее решение суда — это пример выборочного правосудия, политического рейдерства, предвзятости суда, политически мотивированного преследования ОПЗЖ», — сказано в заявлении.

ОПЗЖ была запрещена 20 июня Восьмым административным судом Львова. Всё ее имущество, средства и иные активы переданы государству. Это касается областных, городских и районных организаций партии, а также первичных ячеек и иных структурных субъектов.

Верховная рада 3 мая приняла закон, запрещающий деятельность «пророссийских партий» в стране. В июне деятельность многих таких партий была запрещена судом. В этот список вошли в том числе «Левая оппозиция», Социалистическая партия, «Наши», «Оппозиционный блок».

14 апреля СНБО Украины приостановил деятельность ОПЗЖ в парламенте. За несколько дней до этого, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании лидера партии Виктора Медведчука. В его отношении на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. 12 мая фракция ОПЗЖ была официально ликвидирована.