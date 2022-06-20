Песков назвал беспрецедентным решение Литвы ограничить транзит в Калининград

Решение Литвы ограничить транзитные поставки в Калининградскую область является беспрецедентным и незаконным. Об этом 20 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, за несколько дней Москва проанализирует происходящее и выберет ответные меры.

«Решение это действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся», — сказал представитель Кремля.

Как он добавил, запрет на транзит в Калининградскую область связан с распространением Евросоюзом санкций на транзит. В России это считают незаконным.

Песков счел действия Литвы элементом блокады. Говорить о том, получили ли в Кремле предложения калининградских властей по возможным ответным мерам, он не стал.

Также в понедельник временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене вызвали в МИД РФ. Дипломату был заявлен протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запрета на железнодорожный транзит части грузов через территорию Литвы в Калининградскую область.

Ранее в понедельник глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов отметил, что попытку транспортной блокады Калининградской области Литвой можно расценить как прямую агрессию НАТО против России через страну-участницу альянса. По его словам, это вынуждает Москву прибегнуть к необходимой самозащите.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что власти региона ждут от Еврокомиссии разъяснений по поводу запрета на транзит и считают его грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских стран и правил свободного транзита. На следующий день он назвал запрет Литвы на транзит незаконным.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Исключения калининградского транзита не будут распространяться на товары из Евросоюза, в которые входят стройматериалы, цемент, металл и другие важные для производства вещи. Согласно предварительным оценкам, это составляет от 40% до 50% номенклатуры грузов, перевозившихся между Калининградской областью и другими регионами России.