Петербургский девелопер откроет первый отель в Москве
Петербургский девелопер ГК Orange Group анонсировал открытие первого отеля в Москве. Об этом представители компании рассказали на круглом столе «Делового Петербурга», посвященном развитию рынка апартаментов.
Новый объект размещения откроется по адресу Садовническая, 15. Здание площадью 15,37 тыс. кв. м ранее принадлежало «Мосэнерго». Теперь там будет располагаться многофункциональный комплекс с отелем уровня четыре звезды. Стоимость покупки в компании не озвучили, а общие инвестиции в проект оцениваются в 2,5 млрд рублей.
Комментируя освоение нового рынка, директор Orange Group Елизавета Ковригина предположила, что туристическая отрасль столицы менее подвержена сезонным колебаниям.
«В Москве, в отличие от Петербурга, где загрузка носит более сезонную окраску, рассчитываем на равномерную», — отметила предприниматель.
Завершение строительства запланировано на 2024 год. На конкурсной основе рассматриваются две архитектурно-дизайнерские концепции — от петербургских и московских дизайнеров.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Петербургский девелопер выйдет на гостиничный рынок Москвы».