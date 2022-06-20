Период сбора лесных ягод утвердили в Карелии

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии установило период заготовки пищевых лесных ресурсов на 2022 год. В приказе определены сроки, когда жителям республики можно собирать ягоды.

Согласно документу, заготовка морошки в Карельском северо-таежном районе стартует 29 июля. Сбор черники начнется 6 августа, брусники — с 27 августа. Об этом сообщает ИА «Карелinform». Такие сроки действуют для Кондопожского, Лахденпохского, Медвежьегорского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского, Сортавальского и Суоярвского районов.

В Беломорском, Калевальском, Кемском, Лоухском районах и Костомукше сбор клюквы начнутся 23 сентября, на остальных территориях — с 19 сентября.

В 2021 году 18 болот в Карелии получили статус памятников регионального наследия. В связи с этим на территориях был запрещен сбор клюквы, морошки, брусники, грибов и растений. Также гражданам запрещено разводить костры.