Дело возбудили после обнаружения тела младенца в контейнере в Новой Москве

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тела младенца в Новой Москве. Об этом сообщается в Telegram столичного СК РФ в понедельник, 20 июня.

«Утром 20 июня 2022 года при сортировке бытовых отходов на мусоросортировочном полигоне, расположенном по улице Адмирала Корнилова поселения Сосенское города Москвы, обнаружено тело новорожденного мальчика», — цитирует RT сообщение ведомства.

Следствие устанавливает родителей новорожденного. Криминалисты работают на месте происшествия, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день в подвале жилого дома на юго-западе столицы были обнаружены три трупа. По предварительной информации, все тела мужские. Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего выясняются.