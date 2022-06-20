В Кургане мужчина проник в детсад и напал на сторожа

В Кургане мужчина проник в детсад через открытое окно прачечной и напал на 63-летнюю женщину-сторожа. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе Росгвардии Кургана.

Отмечается, что он ударил женщину по лицу и, угрожая физической расправой, потребовал деньги. При нападении сторож нажала на тревожную кнопку, на место приехали сотрудники Росгвардии.

«Испугавшись за свое здоровье и жизнь, женщина отдала злоумышленнику свою банковскую карту, при этом сообщив налетчику неверный PIN-код», — сообщили в пресс-службе.

Затем злоумышленник вернулся обратно в детский сад, чтобы узнать у женщины правильный PIN-код, однако там его задержали росгвардейцы.

18 апреля двое злоумышленников напали на 79-летнюю женщину в Москве. Один из них сорвал с ее плеча сумку, после чего оба скрылись. Потерпевшая обратилась в полицию. По ее словам, ущерб составил 9,5 тыс. рублей.

Подозреваемых удалось задержать по горячим следам. Ими оказались приезжие 24 и 40 лет. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело о грабеже.