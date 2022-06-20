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В Кургане мужчина проник в детсад и напал на сторожа

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Фото: РИА Новости
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В Кургане мужчина проник в детсад через открытое окно прачечной и напал на 63-летнюю женщину-сторожа. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе Росгвардии Кургана.

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Отмечается, что он ударил женщину по лицу и, угрожая физической расправой, потребовал деньги. При нападении сторож нажала на тревожную кнопку, на место приехали сотрудники Росгвардии.

«Испугавшись за свое здоровье и жизнь, женщина отдала злоумышленнику свою банковскую карту, при этом сообщив налетчику неверный PIN-код», — сообщили в пресс-службе.

Затем злоумышленник вернулся обратно в детский сад, чтобы узнать у женщины правильный PIN-код, однако там его задержали росгвардейцы.

18 апреля двое злоумышленников напали на 79-летнюю женщину в Москве. Один из них сорвал с ее плеча сумку, после чего оба скрылись. Потерпевшая обратилась в полицию. По ее словам, ущерб составил 9,5 тыс. рублей.

Подозреваемых удалось задержать по горячим следам. Ими оказались приезжие 24 и 40 лет. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело о грабеже.

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